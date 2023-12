Pfefferspray in Schule versprüht: 22 Menschen betroffen

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lrs) - Ein 18-Jähriger soll am Montag in einer Gesamtschule in Ginsheim-Gustavsburg Pfefferspray versprüht und damit Augen- und Atemwegsreizungen bei 22 Menschen verursacht haben. Betroffen waren größtenteils Schülerinnen sowie drei Lehrkräfte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Einige der Betroffenen wurden daraufhin medizinisch behandelt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 18-Jährigen. Das mutmaßlich verwendete Pfefferspray sei sichergestellt worden.