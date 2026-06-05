WM

Pfeile gen Mekka – Als die Saudis nach Bad Nauheim kamen

Das Sommermärchen 2006 ist auch in Hessen noch vielen Menschen in guter Erinnerung. Eine von ihnen ist Heike Schmitt, die damals die PR-Arbeit für ein Hotel in Bad Nauheim machte.

In Bad Nauheim bekam die Nationalmannschaft sogar Besuch vom saudischen Königshaus. (Archivbild) Foto: Frank May/dpa
In Bad Nauheim bekam die Nationalmannschaft sogar Besuch vom saudischen Königshaus. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Vor 20 Jahren euphorisierte das Sommermärchen die Republik. Ein denkwürdiges Kapitel spielte sich dabei am Rande des WM-Turniers in Bad Nauheim ab. Dort schlug die saudi-arabische Nationalmannschaft während des Turniers ihr Quartier auf. Der Aufenthalt blieb allerdings auf die Vorrunde beschränkt: Danach schied das Team aus.

Untergebracht waren die Fußballer im Hotel Dolce. In den Zimmern wurden damals Pfeile aufgeklebt, die die Gebetrichtung nach Mekka anzeigten. Zudem wurde das Fernsehangebot um arabische Sender erweitert, erinnert sich Heike D. Schmitt, die damals für die PR-Arbeit des Hotels zuständig war. Trainiert habe die Mannschaft auf einem Sportplatz in Bad Nauheim. Einmal sei auch Prinz Sultan bin Fahad bin Abdul Aziz vor Ort gewesen. «Wie üblich, wurde vor Beginn des Spiels ein Falke übers Spielfeld geschickt», so Schmitt.

Während der WM 2006 trafen auch elf Prinzen der saudi-arabischen Königsfamilie mit einem Sonderflug auf dem Frankfurter Flughafen ein. Sie logierten samt Gefolge und Gepäck im Hotel Frankfurter Hof, wo sie 84 Luxus-Suiten und Zimmer belegten. Der Tross kam mit größerem Gepäck: Unter anderem für Koffer, Lebensmittel und Geschirr waren acht 7,5-Tonner-Lastwagen geordert worden. Für das leibliche Wohl reiste ein eigener Koch mit.

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Für Bad Nauheim war der Besuch aus dem Wüstenstaat indes nichts ganz Neues: Schon 1959 und 1962 hatte König Ibn Saud die Kurstadt besucht.

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