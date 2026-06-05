Zahlen und Fakten zum Sommermärchen 2006 in Hessen

Frankfurt (dpa/lhe) - Fast genau 20 Jahre liegt das legendäre Sommermärchen nun zurück. Aber was war eigentlich in Hessen damals während der WM los? Einige Zahlen und Fakten.

Mit einer gigantischen Licht- und Musikshow an ihren Hochhäusern startete die Stadt Frankfurt am 4. Juni 2006 die Feiern zur Fußball-WM. Dafür beklebten 40 Industriekletterer acht Bankentürme mit insgesamt 10.000 Quadratmetern weißer Grafikfolie. Für das technisch aufwendige Spektakel kamen 40 Hochleistungs-Projektoren zum Einsatz.

In Frankfurt standen die größten Leinwände der WM-Fanmeilen in Deutschland. Die beiden LED-Bildschirme mit einer Gesamtfläche von 144 Quadratmetern waren auf einem schwimmenden Ponton im Main montiert. Die Plattform ragte 18 Meter aus dem Wasser; sie war fest im Flussgrund verankert. 80 Kilometer Kabel wurden verlegt, 499 Scheinwerfer und 240 Einzellautsprecher wurden angebracht.

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