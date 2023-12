Pferd mit Kran aus Güllegrube gerettet

Egelsbach (dpa) - In einer aufwendigen Bergungsaktion hat die Feuerwehr im südhessischen Egelsbach ein Pferd aus einer Güllegrube gerettet. Das Tier war beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Samstagabend schon bis zum Kopf versunken, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Man habe das Pferd zunächst mit Schläuchen gesichert.