Unfälle

Pferd mit Kutsche geht durch: Drei Verletzte

Im Westerwald geht ein Kutschpferd durch – drei Frauen werden verletzt. Das Pferd erleidet leichte Blessuren.

Bei einem Kutschenunfall werden in Gemünden im Westerwald drei Frauen verletzt. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Bei einem Kutschenunfall werden in Gemünden im Westerwald drei Frauen verletzt. (Symbolbild)

Gemünden (dpa) - Drei Insassinnen einer Kutsche sind in Gemünden im Westerwald verletzt worden, als ihr Pferd durchging. Warum sich das Tier nicht mehr zügeln ließ, ist bislang unklar, wie die Polizeiinspektion Westerburg mitteilte. Zunächst wurde im Ortszentrum ein Auto beschädigt, dann prallte die Kutsche gegen eine Steinmauer. Eine 17-jährige Mitfahrerin konnte kurz vor dem Aufprall abspringen, zwei Frauen im Alter von 54 und 47 Jahren wurden vom Kutschbock geschleudert. Alle drei wurden zur ambulanten Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. 

Das Pferd erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. An der Kutsche entstand Totalschaden.

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