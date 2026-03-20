Kutschpferde gehen durch – Mann schwer verletzt, Tier tot

Stadtallendorf (dpa) - Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche ist ein Mann im hessischen Stadtallendorf schwer verletzt worden. Eine Frau wurde dabei am frühen Abend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Eines der beiden Kutschpferde erlitt so schwere Blessuren, dass es anschließend eingeschläfert werden musste. Das zweite Pferd wurde leicht verletzt.

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Zu dem Unfall kam es, als die beiden Pferde aus unbekanntem Grund plötzlich scheuten und durchgingen. Der Kutscher und die Frau wurden dabei aus der Kutsche herausgeschleudert. Die beiden Pferde liefen samt Kutsche führerlos weiter.