Wald-Michelbach: Pferd im Genitalbereich verletzt
Eine Stute ist in Wald-Michelbach im Genitalbereich verletzt worden. Das Pferd musste anschließend von einem Tierarzt behandelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Wald-Michelbach. Eine Stute ist von einem Unbekannten in Wald-Michelbach im Genitalbereich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Das Tier stand nach bisherigen Erkenntnissen in einem Pferdestall im Friedhofsweg, als es von einem Unbekannten unter anderem mit Schnitten im Genitalbereich verletzt wurde. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat am Montag, 20. April, zwischen 10 und 14 Uhr ereignet hat. Das Pferd musste anschließend von einem Tierarzt medizinisch versorgt werden.
Die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe des Pferdestalls beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegengenommen. (heh)