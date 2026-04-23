Wald-Michelbach: Pferd im Genitalbereich verletzt

Wald-Michelbach. Eine Stute ist von einem Unbekannten in Wald-Michelbach im Genitalbereich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Das Tier stand nach bisherigen Erkenntnissen in einem Pferdestall im Friedhofsweg, als es von einem Unbekannten unter anderem mit Schnitten im Genitalbereich verletzt wurde. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Tat am Montag, 20. April, zwischen 10 und 14 Uhr ereignet hat. Das Pferd musste anschließend von einem Tierarzt medizinisch versorgt werden.