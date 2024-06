Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Pferdekutsche

Ehrenberg (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche sind der Kutscher und seine Beifahrerin in Ehrenberg im Landkreis Fulda schwer verletzt worden. Der 71 Jahre alte Fahrer der Kutsche hatte aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über die beiden Pferde verloren, wie die Polizei am Mittwoch in Fulda mitteilte. Das Gefährt, besetzt mit sieben weiteren Personen, kam nach links vom Weg ab und kippte in einem Graben um.