Pferde tödlich verletzt: Jäger unter Verdacht

Haunetal (dpa/lhe) - In Haunetal (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sind zwei Pferde tot auf einer Weide gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckten die beiden Pferdehalterinnen ihre beiden 15 Jahre alten Tiere am Pfingstmontag. Der Wallach und die Stute wiesen Schussverletzungen auf, so die Polizei weiter. Die Polizei sei zudem über Schussgeräusche in der Nacht informiert worden. Laut Zeugenaussagen habe ein Jäger zwei vermeintliche Fehlschüsse auf Wildtiere abgegeben. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem Tod der Pferde steht, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen.