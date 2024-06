Ermittlungsergebnisse nach tödlichen Schüssen auf Pferde

Haunetal (dpa/lhe) - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Pferde in Haunetal im Landkreis Hersfeld-Rotenburg laufen die Ermittlungen nach den Hintergründen der Tat. Die Polizei untersucht, ob die beiden Tiere durch Jagdgeschosse ums Leben gekommen sind. Eine kriminaltechnische Untersuchung habe das Projektil analysiert, das bei der Obduktion der Tiere gefunden worden war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei festgestellt worden, dass es sich bei dem Projektil um das gleiche Kaliber handele wie das in einer Waffe einer der Jäger in der Tatnacht.