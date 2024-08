Aufatmen bei der Familie Speicher aus Siedelsbrunn: Die beiden Pferde „Vitero“ und „Moon“ sind am Dienstag nach zweitägiger Suche in einem Waldgebiet zwischen Trösel und Unter-Abtsteinach gefunden worden. Ein Bürger hatte den Besitzer Markus Speicher gestern um die Mittagszeit telefonisch davon in Kenntnis gesetzt, dass er in dem Gebiet Pferde gesehen habe. Der Anrufer bezog sich dabei auf entsprechende Veröffentlichungen auf Facebook, in denen Speicher um Mithilfe bei der Suche nach den Tieren gebeten hatte.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

In der Nacht zum Sonntag waren die beiden Wallache von ihrer Koppel nahe dem Löhrbacher Zeltplatz verschwunden. Seitdem herrschte Rätselraten, nicht nur beim Besitzer. „Vitero“, ein 15-jähriger Schwarzwälder-Fuchs, der bereits seit neun Jahren im Besitz der Familie ist, blieb ebenso unauffindbar wie der quasi in die Familie hineingeborene schwarz-weiß gefleckte „Moon“, ein Pinto Quarter Horse, der vor 26 Jahren zur Welt kam.

Foto: Marcus Speicher „Moon“ ist bereits 26 Jahre alt.

Bis die Pferde gesichtet wurden, erlebte die Familie Speicher eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Am Samstagabend waren die beiden Tiere noch friedlich auf der Koppel in Löhrbach gesehen worden, um 9 Uhr am Sonntag waren sie verschwunden, erklärt Speicher im Gespräch mit unserer Redaktion. Seitdem fehlte von den beiden Wallachen jede Spur und nicht nur der Besitzer suchte nach Erklärungen. Sind die beiden Tiere gestohlen worden? Wurden sie erschreckt und haben als typische Fluchttiere das Weite gesucht?

Weidezaun durchschnitten

Eine andere Erklärung hatte sich für das Verschwinden der Tiere kaum finden lassen. Fakt ist, dass der Weidezaun an einer Stelle durchschnitten ist. Dass die Pferde sich durch diese Öffnung auf und davon gemacht haben, hatte Speicher nicht geglaubt. „Wann immer ’Vitero‘ und ’Moon‘ bisher außerhalb der Koppel waren, haben sie sich nie weit entfernt. Sie standen allenfalls am Zaun.“ Was zusätzlich Sorgen bereitet hatte, war, dass auch das Weidezaungerät verschwunden ist. Das Gerät wird mit einer Autobatterie betrieben und sorgt für Strom auf den Zaundrähten. Auch die Batterie war nicht mehr auffindbar.

Nach dem Verschwinden des Schwarzwälder Fuchses und des Pinto Quarter Horse hatte Speicher im angrenzenden Wald auch viele Spaziergänger, Jogger oder Radfahrer befragt – ohne Ergebnis, niemand hatte die beiden Pferde gesehen – bis gestern Mittag.