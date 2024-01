Pferde misshandelt und schwer verletzt

Kefenrod (dpa/lhe) - Zwei Pferde sind im Wetteraukreis durch Misshandlungen schwer verletzt worden. Ein unbekannter Täter habe die beiden Stuten auf einer Koppel in Kefenrod vermutlich mit einem stumpfen Gegenstand im Genitalbereich verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Tiere wurden in eine Veterinärklinik gebracht, eine der Stuten musste operiert werden. Die Pferde befanden sich den Angaben zufolge am Montag von 11.00 bis 16.00 Uhr auf der Koppel, die in der Nähe eines bei Spaziergängern beliebten Weges liegt. Das Areal ist mit einem Elektrozaun gesichert. Die Polizei sucht nach Zeugen.