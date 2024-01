Pfleger betrog 87-Jährige um 125.000 Euro - Zwei Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen umfangreicher Kontobetrügereien zu Lasten einer 87-Jährigen ist ein 39 Jahre alter Altenpfleger am Donnerstag vom Amtsgericht Frankfurt zu zwei Jahren Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden (AZ 3530 Js 246901/22).

Der Angeklagte hatte sich zwischen Juli 2021 und Juni 2022 unter anderem um die finanziellen Angelegenheiten der Seniorin zu kümmern. In diesem Zeitraum hob er in 74 Fällen an Automaten mehr als 125 000 Euro von deren Konto ab, ohne eine entsprechende Vollmacht erhalten zu haben.