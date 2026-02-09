Pharmafirma Vetter wächst und investiert in Deutschland

Ravensburg (dpa/lsw) - Der weltweit tätige Pharmakonzern Vetter verzeichnet weiter kräftiges Wachstum. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen laut vorläufigen Angaben einen Umsatz von 1,26 Milliarden Euro – ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Zum Gewinn macht das Familienunternehmen mit Hauptsitz im oberschwäbischen Ravensburg traditionell keine Angaben.

Der Pharmadienstleister steckte in den vergangenen Jahren immer wieder Geld in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Im Saarland soll nun für mehrere hundert Millionen Euro ein Werk für 2000 Beschäftigte entstehen. Geplant ist in Saarlouis ein neuer pharmazeutischer Produktionsstandort für injizierbare Medikamente. Das Unternehmen gilt in diesem Bereich als Weltmarktführer und wächst seit Jahren. Die Zahl der Beschäftigten liegt aktuell bei 7.300.