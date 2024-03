Piloten verdienten 2023 in Hessen am meisten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Unter den Vollzeitbeschäftigten haben Piloten und Pilotinnen 2023 in Hessen mit durchschnittlich 11.375 Euro im Monat am meisten verdient. Die Berufsgruppe liegt damit vor Geschäftsführern, die im Schnitt 10.278 Euro bekamen und Ärzten mit 8045 Euro im Monat, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Angaben beziehen sich jeweils auf den April 2023 und die durchschnittlichen Bruttoverdienste in Vollzeit ohne Sonderzahlungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Mit am wenigsten verdienten laut Statistik landwirtschaftliche Helfer mit einem Monatslohn von 2154 Euro, Reinigungskräfte mit 2527 Euro und Lagerarbeiter mit durchschnittlich 2832 Euro monatlich.