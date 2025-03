Brutto-Verdienste in Hessen gehen weit auseinander

Wiesbaden (dpa/lhe) - Menschen in Vollzeit-Jobs in Hessen haben im vergangenen Jahr im Durchschnitt 5.138 Euro brutto pro Monat verdient. Maßgeblich für die Höhe des Verdiensts war unter anderem die Berufswahl, teilte das Statistische Landesamt mit. So verdienten Pilotinnen und Piloten durchschnittlich 13.645 Euro brutto pro Monat und gehörten damit zu den Topverdienern.