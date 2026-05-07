«Playmate des Jahres» hat nun 2,2 Kilogramm mehr zu tragen
Die Münchnerin Leonie Splitter ist zur «Playmate des Jahres 2026» gewählt worden. Welche Botschaft ihr nach dem Sieg besonders wichtig ist.
Baden-Baden (dpa) - Die «Playmate des Jahres 2026», Leonie Splitter aus München, nutzt ihren Sieg für einen Appell: «Urteilt nicht, ohne die Person und ihre Story zu kennen», mahnte die 28-Jährige laut Mitteilung des Magazins «Playboy». «Egal, ob es um eine Brust-OP, Tattoos oder um mentale Gesundheit geht.» Bei einer Kür im Casino Baden-Baden erhielt Splitter jetzt den «Playmate des Jahres Award 2026», eine 2,2 Kilogramm schwere Bronzestatue.
Die «Wiesn-Playmate 2025» («Miss Oktober») hatte sich unter den zwölf Playmates des vergangenen Jahres durchgesetzt. Bei einer Online- und Brief-Wahl seien über drei Monate knapp 200.000 Stimmen gezählt worden, auf Splitter seien die meisten entfallen. «Es ist eine Riesenehre», sagte die studierte Marketing-Managerin den Angaben zufolge über ihren Sieg.
Foto-Hommage an Marilyn Monroe
Splitter ist nun auf dem Cover der Juni-Ausgabe des «Playboys» zu sehen: fotografiert in Anlehnung an die Hollywood-Legende Marilyn Monroe. Die Schauspielerin wäre am 1. Juni 100 Jahre alt geworden. Ein Aktfoto von ihr auf rotem Samt erschien 1953 in der ersten «Playboy»-Ausgabe in den USA.
«Mit Marilyn Monroe hat alles begonnen», sagte der Chefredakteur von «Playboy»-Deutschland, Florian Boitin, laut Mitteilung anlässlich der Foto-Hommage. Die Bilder hätten sie «nicht nur endgültig zum Sexsymbol einer ganzen Generation, sondern auch zur Mutter aller Playmates» gemacht.