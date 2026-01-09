Laufsport Leonie Fileviez Perez ist die jüngste Gewinnerin Der Bergstraßen-Cup geht an einen Youngster. Bei den Herren gelingt die Titelverteidigung. von Anja Treiber 09.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Philipp Reimer Leonie Fileviez Perez hatte den Cup-Sieg schon in Weinheim in der Tasche. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite