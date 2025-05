Der Altstadtlauf ist die "Bergwertung" im Bergstraßen-Cup

Weinheim. Acht Tage vor dem 33. Weinheimer Altstadtlauf am 11. Mai läuft es für die TSG 1862 Weinheim. Fast 400 Anmeldungen liegen für den dritten Lauf in der Serie um den Weinheimer Nachrichten Bergstraßen-Cup bereits vor. Vom 69-jährigen Günther Seyfferle, der sich dem anspruchsvollen Rundkurs des Zehn-Kilometer-Laufs stellt, bis hin zur vierjährigen Carla Seeger, die den Laufsonntag mit den weiblichen Bambini um 11 Uhr eröffnen wird, ist die ganze breite Palette an Laufsportlern vertreten.