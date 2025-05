580 Voranmeldungen zum Weinheimer Altstadtlauf

Weinheim. Von der Lebenshilfe über die GRN-Klinik bis hin zu Weinheims Freiwilliger Feuerwehr: Schon im Vorfeld des 33. Weinheimer Altstadtlaufs ist klar – die Starter der verschiedenen Strecken haben Lust darauf, Weinheim zu erlaufen und die Herausforderung anzunehmen. Denn beim zehn Kilometer langen Hauptlauf geht es auf sieben Runden auch siebenmal vond er Grundelbachstraße hinauf auf den Dürreplatz. Das geht heftig in die Beine. Der Weinheimer Altstadtlauf ist der dritte Lauf in der bergstraßen-Cup-Wertung der Weinheimer Nachrichten. Wer bislang noch nicht beim Mathaisemarktlauf in Schriesheim und/oder dem Hemsbacher Altstadtlauf gestartet ist, hat am Sonntag, dem 11. Mai ab 12.45 Uhr die Chance, noch in die Cupwertung einzusteigen. Am Ende gehen die drei besten Ergebnisse der fünf Läufe in die Wertung ein. Nach dem Altstadtlauf am Sonntag komplettieren der Herbstlauf am 28. September und der Silvesterlauf in Heddesheim die Laufserie.