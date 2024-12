Schon fast 900 Anmeldungen zum Silvesterlauf

Es ist der sportlichste Ausklang des Jahres in der Region: Kurz bevor alle Geschäfte schließen und die Vorbereitung auf den Silvesterabend beginnen, gibt es in Heddesheim noch einmal die Gelegenheit eine Extrarunde zu drehen. Zum 33. Mal findet der Silvesterlauf rund um den Badesee statt. Am heutigen Montag bis 18 Uhr besteht noch die Möglichkeit, sich nachzumelden. Bislang gingen knapp 900 Meldungen für die verschiedenen Läufe ein.