Rekordfeld beim Heddesheimer Silvesterlauf

Nicht nur die Bäume waren am Silvestermittag von Raureif überzogen. Die durchdringende Kälte sorgte auch für erstarrtes Barthaar, an vielen Mützen war der Schweiß nicht getrocknet, sondern gefroren. Es war ungemütlich unter der dichten Wolkendecke in Heddesheim. Ein Grund zum Daheimbleiben war das nicht. 982 Läuferinnen und Läufer überquerten die Ziellinie beim 33. Silvesterlauf. 1138 Meldungen hatten vorgelegen. Ein Wahnsinnsergebnis.