Der Mathaisemarktlauf Schriesheim findet statt

Schriesheim. Das Wetter wird frühlingshaft, die Anmeldezahlen begeistern und steuern auf die 1.000 zu. Der erste Lauf bei der Serie um den Weinheimer Nachrichten Bergstraßen-Cup in Schriesheim könnte seit Langem wieder die 400-Läufer-Marke knacken. Der 29. Mathaisemarktlauf am Samstag kann und wird kommen. „Der Lauf findet statt!“entgegnete Organisationschef Michael Stang Gerüchten über eine Absage. Die hatte die Runde gemacht, nachdem wegen der Amokfahrt in Mannheim gestern alle Fasnachtsumzüge der Region abgesagt worden waren.15 Helfer des Ausrichters TV Schriesheim sorgen am Samstag für eine Absicherung der Strecke in der Altstadt.