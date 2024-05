Der Altstadtlauf ist immer für Überraschungen gut

Verwundert schaut Marco Odenwälder auf seine Laufuhr: Mit seinem dritten Platz ist der Vorjahressieger des Weinheimer Altstadtlaufs hochzufrieden, die zurückgelegte Distanz kommt ihm allerdings spanisch vor. Und nicht nur ihm. Weil zwei Lieferwagen am Hotel Ottheinrich den Durchgang erschwerten, mussten die Läuferinnen und Läufer des Hauptlaufs einen Umweg in Kauf nehmen. „Die Polizei hat die Sicherheit nicht gewährleistet gesehen, deshalb gab es 200 Meter obendrauf“, bestätigte Rolf Bader vom veranstaltenden Leichtathletik-Förderkreis der TSG 1862 Weinheim. Der Altstadtlauf ist eben immer für eine Überraschung gut.

Foto: Thomas Rittelmann Aufwärmen ist die halbe Miete: Die Bambine hatten schon vor ihrem Start mit der KISS ihren Spaß.



Den Siegern machte das nichts aus. Philipp Weng dominierte die Konkurrenz bei den Herren ebenso wie Alicia Koßmann bei den Frauen. Und die Leutershausenerin wiederholte nicht nur ihren Vorjahressieg, sie machte mit dem dritten Sieg in der Laufserie der Weinheimer Nachrichten auch den Bergstraßen-Cup-Sieg vorzeitig perfekt.

Hauptlauf 10 Kilometer

Frauen (33 Finisher)

1 Alicia Koßmann, SG Leutershausen 39:16

2 Leonie Gieser, LCO Lorsch 40:04

3 Hannah Odendahl, SC Bayer 05 Uerdingen 43:52

4 Eva-Maria Hildenbrand 44:28

5 Andrea Pascher, LT Rückenwind Weinheim 47:11

6 Anna Suchan 47:33

7 Lisa Bessler, TSG Weinheim Move. Run. Race. 47:49

8 Nastassja Lang, ASC Tria Ingolstadt 48:07

9 Hilke Röder, TSG Weinheim Move. Run. Race. 48:17

10 Dr. Claudia Volz, GRN-Immer in Bewegung 48:37

Herren (97)

1 Philipp Weng, TSG 78 Heidelberg 35:03

2 Lennart Brandenburg, TSG 78 Heidelberg 36:26

3 Marco Odenwälder 37:16

4 Oliver Maas, Soprema Team TSV Mannheim 38:16

5 Ronnie Weissenfeld, #bergziegenHD/ayuractive 38:32

6 George Gall 38:44

7 Benjamin Weiland, GRN-Immer in Bewegung 38:46

8 Andre Bracht, Soprema Team TSV Mannheim 39:21

9 Luca Bongiovanni, TSG 78 Heidelberg 39:31

10 Tobias Hahn, LSV 1846 Ladenburg 39:36

Staffeln (14)

1 Sharks 42:17

2 Betental-Runners 44:31

3 Grizzlies 42:54

WN-Bergstraßen-Cup

Frauen

1 Alicia Koßmann, SG Leutershausen 3000

2 Leonie Giese, LCO Lorsch 1600

3 Eva-Maria Hildenbrand 1599

4 Andrea Pascher, LT Rückenwind Weinhei 1492

5 Lisa Bessler 1386

6 Anette Judith Scholl, TSV 05 Rot 1293

7 Michaela Prier, Prier GmbH 1262

8 Julia-Mareen Vetter, *Grasellenbach 890

Männer

1 Philipp Weng Philipp, TSG 78 Heidelberg 1600

2 Marco Odenwälder, Team Altstadtlauf 1597

3 Ronnie Weissenfeld Ronnie 1980 #bergziegenHD 1392

4 Benjamin Richter, SV Hussenhofen 1289

5 Dr. Olaf Pickenäcker, United Runners of Pfalz 1280

6 Werner Stojetz, SC Güttersbach 1274

7 Alexander Scheuermann, TSG Move. Run. Race. 1269

8 Jochen Eisemann, TSG 78 Heidelberg 1244

9 Jan Schmitt, TV Fürth 1220

9 Martin Swart, TSG Weinheim Move. Run. Race. 1200

11 Yannik Schwiderke, *Weinheim 1161

12 Timo Bauer 1159 Jedermannlauf

Weiblich (36)

1 Raquel Perez Vendrell, TSG Weinheim Move. Run. 13:06

2 Emma Haag, AC Weinheim Hockey 14:30

3 Lena Nürnberg 15:11

4 Yoko Göring 15:24

5 Luisa von Fürstenberg 15:41

6 Kristina Goulbourne 15:44

7 Paulina Gehring 15:56

8 Lea Fechter Lea + Papa 16:17

9 Violeta Fuchs 16:38

10 Magdalena Weber, TSV Oftersheim 16:40

Männlich (53)

1 Daniel Eberle, Sandbox Warriors 11:20

2 Adrian Partale, TSG Weinheim 11:57

3 Elias Sammari 12:31

4 Francisco Filipe Domingos 13:08

5 Johannes Zimmer, Friedrich Grundschule 13:28

6 Stefan Brenner 13:32

7 Michael Guillen 13:32

8 Oliver Kolb 13:37

9 Tim Rauh 13:38

10 Eckart Hirdes 13:43

Schülerlauf

Jungs (47)

1 Moritz Hattendorf 4:34

2 Alessio Bongiovanni, TSG 78 Heidelberg 4:35

3 Linus Piekenbrock, SG Hohensachsen 4:38

4 Emil Hühn 4:39

5 Xaver Edel, AC Weinheim 4:46

6 Valentin Stark 4:52

7 Felix von Fürstenberg 4:56

8 Lasse Fischer 4:57

9 Julian Scheiba 4:59

10 Daniel Poth 5:04

Mädchen (80)

1 Anna Hooqendyti 4:54

2 Lynn Hooqendyti 5:03

3 Mathilda Fischer 5:05

4 Paula Müller TSG Weinheim 5:05

5 Alessa Marie Micu 5:06

6 Lilien Wießner 5:06

7 Marie Kirsch 5:12

8 Tessa Göhrig 5:13

9 Anna Katharina Hercegfi 5:14

10 Helena Rotta TSG Weinheim 5:18

Bambinilauf

Weiblich (76)

1 Nora Müller 5:46

2 Alara Salih 5:49

3 Jette Rupp 5:51

4 Magdalena Dittes 5:54

5 Samira Altmann Ferreira 5:57

6 Clara Schleicher 6:00

7 Johanna Scherf 6:02

8 Eleni Kolsouzidis 6:04

9 Annika Kunkel 6:10

10 Alina Schmidt 6:13

Männlich (63)

1 Vincent Hattendorf 4:58

2 Leon Gahai 5:02

3 Mats Bleiholder 5:06

4 Oscar Stockmann TSG Weinheim 5:12

5 Marc Plozner 5:18

6 Emil Heine 5:24

7 Philip Spengler 5:24

8 Dylan Gounou Grundschule am Apfelbach 5:25

9 Leonard Schwöbel 5:25

10 Lasse Richter 5:26



„Das war diesmal alles schnell abgehakt“, lacht die Frau, die nach Schriesheim und Hemsbach nun auch in Weinheim gewann und mit der Maximalpunktzahl von 3000 Zählern von der Konkurrenz nicht mehr einzuholen ist. „Jetzt kann ich mich auf die Bahn konzentrieren und mal versuchen, mich über 1000 und 1500 Meter zu verbessern“, sagt Koßmann. Ob sie beim noch zum Cup gehörenden Läufen in Weinheim (29. September) und Heddesheim (31. Dezember) startet, will sie sich offenlassen.



Spannender Kampf bei Männern



Einer, der bei einem der beiden Cup-Läufe in jedem Fall noch dabei sein will, ist Philipp Weng. Der Läufer der TSG 78 Heidelberg hatte den Bergstraßen-Cup 2022 gewonnen. „Im letzten Jahr hat es von den Terminen her nicht gepasst. Aber weil es so viel Spaß macht, habe ich mir fest vorgenommen, dieses Jahr wieder anzugreifen“, sagt der Mann, der nach seinem dritten Platz in Hemsbach und daraus resultierenden 600 Punkten nun noch einmal 1000 einsackte. Und das, obwohl er am Tag zuvor noch mitten im Mittelstreckentraining steckte. „Am Montag hab ich frei“, lacht er. Der Kampf um den Cup-Sieg bei den Männern scheint 2024 also sehr offenzubleiben.

Ambitionen auf eine Spitzenplatzierung haben beim Altstadtlauf aber die wenigsten, auch nicht. „Mit 70 muss man was tun“, lacht Peter Vonwald nach der Zielankunft im Hauptlauf. „Als ich mit 63 Jahren mal hier gelaufen bin, kam ich zeitgleich mit jemand ins Ziel, der kurz vor der 80 stand. Davor ziehe ich meinen Hut.“ Mit 70 muss also noch lange nicht Schluss sein. Und aas anspruchsvolle Streckenprofil schreckt eben auch nicht jeden.



Staffel-Spaß bis der Arzt kommt



Und wer die sieben Anstiege die Dürrestraße hinauf nicht alleine bewältigen mag, für den gibt es ja die Option der Staffel, bei der die 10 beziehungsweise gestern 10,2 Kilometer auf drei Laufende aufgeteilt werden. 14 Staffeln freuten den Veranstalter besonders und die teambildende Maßnahme nutzten beispielsweise auch jeweils drei Staffeln des HSC und der GRN. Pflegekräfte, Therapeuten und eine Ärztin nutzten den Event vor der Haustür zum Fithalten und Spaß haben. Sogar aus der GRN in Sinsheim reisten Teilnehmende an.

Das Klinikpersonal musste in Person von Max Winkler sogar die Kollegen des Roten Kreuzes in Anspruch nehmen. „Der Kreislauf“, lachte der Pfleger der Weinheimer Akutgeriatrie. Erholt hat er sich von seiner Mittagsschicht aber schnell. „Ich habe schließlich heute noch Schicht“, lacht er. Quasi zum Auslaufen bis 21.30 Uhr.

Foto: Thomas Rittelmann Die Jungs beim Bambinilauf gaben ordentlich Gas.



Der Spaß stand bei ganz vielen der 641 Starterinnen und Starter im Vordergrund. Das galt auch für den Jedermannlauf, an dem auch wieder eine elfköpfige Gruppe der Weinheimer Lebenshilfe teilnahm. Ankommen heißt das Ziel. Und die Betreuer überlegen, ob es für das kommende Jahr nicht auch einen kleine läuferische Vorbereitung auf das Event geben soll.

Schnellste Frau im Ziel war Raquel Perez Vendrell, die für die Zweiburgen-Grundschule startete, aber eigentlich in der Trainingsgruppe von Move.Run.Race der TSG 1862 Weinheim von Thomas Schwirl läuft. „Das macht riesigen Spaß, wir sind meist so 20 Läufer im Training“, sagt die Frau, die vor der Geburt ihrer drei Kinder leistungssportlich auf den 1500 Metern unterwegs war. Die Laufgruppe nahm übrigens nicht nur zahlreich aktiv am Altstadtlauf teil, sondern stellte auch einen Großteil der Streckenposten. Move.Run.Race.Security. Gelebte Gemeinschaft.

Foto: Thomas Rittelmann Die „Bienchen“ der Bonhoeffer-Grundschule mit Lebenshilfe-Läufer Eloy Minano-Sanz.



Optisch auffälligste Starter beim Altstadtlauf war neben dem kunterbunt gekleideten Zweitplatzierten Franciso Filipe Domingos die Bienchen-Gruppe um Laura Sgobbio-Sanchez von der Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule. Die in gelbe T-Shirts mit gelbem Basecap und aufgeklebten Bienen-Fühlern gekleidete Familiengruppe bestand aus Onkeln, Tanten und allem, was die Familien Sgobbio, Sanchez & Friends zu bieten hatten. „Sie hat uns alle motiviert“, sagte Jose Sanchez. Ähnlich motiviert waren wie immer die Pestalozzi- und Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule. „Es steht und fällt mit dem Engagement der Lehrer“, kennt Rolf Bader die Mobilisierung der Schulen aus seiner eigenen aktiven Lehrer-Zeit. Aktionen wie das T-Shirt-Bemalen von Susanne Trautmann mit Schülern der Sonnenuhren-Schule sind zusätzliche Motivationsspritzen. „Das Potenzial, gerade an den Schulen, ist aber noch lange nicht ausgeschöpft.“ Das zeigte sich vor allem in den Bambiniläufen, die als einzige Wettbewerbe rückläufige Zahlen vermeldeten.

Foto: Thomas Rittelmann Schülerlauf-Sieger Moritz Hattendorf (1720) und Siegerin Anna Hoogendijk (1741), die bei einer kurzen Autobahn-Pause mal schnell den Altstadtlauf-Sieg abräumte.