Hemsbach als zweite "Flachetappe" im Bergstraßen-Cup

Hemsbach. Nachdem am zweiten Märzwochenende bei Kaiserwetter mit dem Schriesheimer Mathaisemarktlauf der Auftakt des diesjährigen Bergstraßen-Cups stattfand, wird mit dem Altstadtlauf in Hemsbach am 5. April der Startschuss für eine weitere schnelle Strecke auf die Zehn-Kilometer-Distanz fallen. Bedient man sich dem Radfahrer-Jargon und dem Vergleich mit den großen Rundfahrten auf zwei Rädern kann der Hemsbacher Altstadtlauf nach Schriesheim durchaus als weitere „Flachetappe“ angesehen werden. Wenn der Vergleich auch etwas hinkt, da keine separaten Wertungen für Sprint- und Bergwertungen stattfinden, dann dürfte der Weinheimer Altstadtlauf am 11. Mai als dritter Lauf des Cups in die Kategorie „Königsetappe“ mit einigen zu absolvierenden Höhenmeter fallen. Im September und Dezember folgen dann der Weinheimer Herbstlauf, bevor am letzten Tag des Jahres der Silvesterlauf in Heddesheim die Cup-Serie beendet.