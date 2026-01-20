Bild
Wetter

Plusgrade und Sonnenschein in Hessen

Nach grau-trübem Wetter kommt in Hessen die Sonne zum Vorschein. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit heiterem Wetter und Temperaturen von bis zu fünf Grad.

Die Menschen in Hessen erwartet nach einigen wolkenverhangenen Tagen wieder Sonnenschein. (Symbolbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Die Menschen in Hessen erwartet nach einigen wolkenverhangenen Tagen wieder Sonnenschein. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Nach anfänglichem Nebel klart der Himmel in Hessen auf. Der Dienstag beginnt neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Örtlich könne es glatt werden. Im Tagesverlauf wird Sonnenschein bei Höchstwerten von bis zu 5 Grad erwartet. Die kommende Nacht soll trocken bleiben, die Tiefstwerte liegen zwischen -3 und -9 Grad. Vereinzelt muss mit Glätte gerechnet werden.

Auch am Mittwoch ist kein Regen in Sicht, es soll verbreitet heiter bis sonnig bleiben. Am Rhein ist zäher Nebel oder Hochnebel möglich. Die Höchstwerte bleiben bei 1 bis 4 Grad. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen zum Teil wieder deutlich unter den Gefrierpunkt, der DWD rechnet mit Tiefstwerten zwischen -3 und -9 Grad. Von Westen können teils dichtere Wolken aufziehen.

Am Donnerstag ziehen örtlich weitere Wolken auf, es bleibt jedoch meist trocken. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 0 und 4 Grad.

