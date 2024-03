Podcast «Kugelsicher»: Nachwuchswerbung der Polizei Hessen

Eine direkte Ansprache möglicher Bewerberinnen und Bewerbe gebe es auch im Internet. «Hierzu ist die hessische Polizei sehr erfolgreich in den sozialen Medien vertreten, ob mit rund 26.300 Abonnentinnen und Abonnenten bei YouTube oder circa 28 500 Followern bei Instagram», heißt es im Innenministerium. Hinzu komme der Podcast «Kugelsicher», der die Vielseitigkeit des Berufs zeige.

Als erste Polizei in Deutschland hätten Hessens Ordnungshüter für ihre Nachwuchsgewinnung auch schon Augmented Reality (AR), also «Erweiterte Realität» eingesetzt. Dabei werden virtuelle Gegenstände, Spielfiguren oder Informationen in die reale Umgebung eingeblendet. Das Zusammenspiel von digitalem und analogem Leben funktioniert oft über eine Handykamera oder eine Brille.