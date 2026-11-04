DFB-Pokal

Pokal-Achtelfinale: VfB dienstags, Freiburg mittwochs

Die Anstoßzeiten im DFB-Pokal stehen fest. Der VfB empfängt Dynamo Dresden an einem Dienstag, Freiburg muss beim FCK mittwochs ran.

Die genauen Anstoßzeiten im Pokal-Achtelfinale stehen fest. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die genauen Anstoßzeiten im Pokal-Achtelfinale stehen fest. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Achtelfinal-Spiel im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden findet am 1. Dezember (18.00 Uhr) statt. Der SC Freiburg tritt einen Tag später (18.00 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern an. Die zeitgenauen Ansetzungen der Begegnungen teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Sky überträgt wie gewohnt alle Begegnungen live im Pay-TV. Beide Spiele werden nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

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