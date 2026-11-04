Pokal-Achtelfinale: VfB dienstags, Freiburg mittwochs

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Achtelfinal-Spiel im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden findet am 1. Dezember (18.00 Uhr) statt. Der SC Freiburg tritt einen Tag später (18.00 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern an. Die zeitgenauen Ansetzungen der Begegnungen teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Sky überträgt wie gewohnt alle Begegnungen live im Pay-TV. Beide Spiele werden nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.