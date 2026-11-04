Spielansetzungen

Pokal-Achtelfinale: Eintracht - Dortmund in der ARD

Die Anstoßzeiten im DFB-Pokal stehen fest. Wo die Spiele von Eintracht Frankfurt und des SV Darmstadt 98 zu sehen sind.

Noch 16 Mannschaften haben eine Chance auf dem DFB-Pokal. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Noch 16 Mannschaften haben eine Chance auf dem DFB-Pokal. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Achtelfinal-Spiel im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund ist im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD zu sehen. Das Duell der beiden Bundesligisten findet am 2. Dezember (20.45 Uhr) statt.   

Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund mit der zeitgenauen Ansetzung der Partien mit. Sky überträgt wie gewohnt alle Begegnungen live im Pay-TV - darunter auch die Partie des südhessischen Zweitligisten SV Darmstadt 98 bei Borussia Mönchengladbach am 1. Dezember (20.45 Uhr).  

RTL zeigt die Begegnung zwischen Titelverteidiger FC Bayern München und Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC am 1. Dezember (20.45 Uhr). Die Partie Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig ist am 2. Dezember (18.00 Uhr) im ZDF zu sehen. 

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