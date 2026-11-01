Pokal-Hit: Eintracht empfängt Borussia Dortmund
Kurz vor Ende der Bundesliga-Partie gegen den HSV erfährt die Eintracht ihren nächsten Pokalgegner. Der hat es in sich - aber die Frankfurter dürfen zu Hause antreten. Die Lilien müssen auswärts ran.
Dortmund (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat im Achtelfinale des DFB-Pokals ein hochkarätiges Los erwischt. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter spielt gegen den Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund. Dies ergab die Auslosung durch Markus Gaugisch, dem Bundestrainer der deutschen Handball-Frauen, im Fußballmuseum von Dortmund. Der SV Darmstadt 98 muss zu Borussia Mönchengladbach.
Die Partien finden am 1. und 2. Dezember statt, die genaue Ansetzung wird noch bekanntgegeben. Die Frankfurter, zuletzt 2018 (3:1 gegen den FC Bayern) Pokalsieger und 2023 (0:2 gegen RB Leipzig) im Finale, hatten sich in der zweiten Runde mit 3:1 beim Bundesliga-Rivalen Hamburger SV durchgesetzt. Zweitligist Darmstadt gewann mit 2:0 beim Erstliga-Aufsteiger SV Elversberg und tritt nun bei den klassenhöheren Gladbachern an.