Bild
Wetter

Besondere Polarlichter schmücken den Himmel im Südwesten

Ein seltenes Himmelsspektakel: Grüne und rote Polarlichter leuchten über Baden-Württemberg. Wo das Naturschauspiel am besten zu sehen war - und wie die Aussichten für die Nacht auf Mittwoch sind.

Auf dem Schauinsland hat sich der Himmel am Abend leuchtend bunt gezeigt. Foto: Valentin Gensch/dpa
Auf dem Schauinsland hat sich der Himmel am Abend leuchtend bunt gezeigt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Grüne und rote Farbtöne haben am späten Montagabend den Himmel über Teilen Baden-Württembergs geschmückt. Es seien besondere Polarlichter zu sehen gewesen, sagte die stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg, Carolin Liefke. «Man hatte so Erscheinungen, wo es teilweise sehr, sehr hell war.» Es habe Stellen gegeben, wo die Polarlichter nur für Sekunden zu beobachten gewesen seien. «Man hat sehr intensive Farben gesehen, das war sehr eindrucksvoll.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) waren die Polarlichter gut zu sehen in der Region Freiburg über 500 Meter, generell im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, im Bereich Stuttgart und Hohenlohe. «Es gibt nicht tagtäglich Polarlichter in Deutschland», erklärte DWD-Meteorologe Kai-Uwe Nerding. «In der Ausprägung, wie in der letzten Nacht, war es ein seltenes Ereignis. Es war bis in die Alpen sichtbar.» 

Aussichten für die Nacht auf Mittwoch eher bescheiden

Zwischen 22 Uhr und etwa 23.15 Uhr hätten viele Nutzer über die Warnwetter-App Polarlichter gemeldet. «Das war die Zeit, wo es deutschlandweit gut zu sehen war, bis auf die Regionen, die durch Nebel getrübt waren», sagte er. Allein für Baden-Württemberg habe es 200 solcher Meldungen gegeben.

Für die kommende Nacht sind die Aussichten laut Liefke eher bescheiden. Den Prognosen nach würden noch Polarlichter für Dienstag im Laufe des Tages, nachmittags erwartet - wenn es in Deutschland noch hell sei. «Da haben dann eher Leute in den USA, Kanada was von.» Es gebe allerdings immer wieder Überraschungen. «Auf der Hut sein, schadet nicht», sagte Liefke für die Nacht auf Mittwoch. «Einfach mal den Blick rauswerfen, wenn es klar ist.»

Stärkere Eruption der Sonne sorgte für Polarlichter

Laut DWD soll es wieder in denselben Regionen einen klaren Himmel geben, wie in der Nacht auf Dienstag. «Wir hatten eine stärkere Eruption der Sonne und die ist jetzt bei uns angekommen», sagte Markus Bayer, Meteorologe beim DWD. Durch die Eruption flogen Teilchen von der Sonne in Richtung Erde. 

Sie werden bei Sonnenstürmen vom Erdmagnetfeld in Richtung Pole gelenkt und dringen in die Erdatmosphäre ein, heißt es auf der Webseite des DWD dazu. «In den oberen Schichten der Atmosphäre treffen die geladenen Teilchen auf Luftmoleküle und regen diese zum Leuchten an.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Leuchtender Himmel - Polarlichter über Deutschland zu sehen
Weltraumwetter

Leuchtender Himmel - Polarlichter über Deutschland zu sehen

Ein Sonnensturm sorgt für Polarlichter über Deutschland. Er ist so stark, dass das Lichtspektakel vom Norden bis zu den Alpen zu sehen ist.

20.01.2026

Polarlichter über Südwesten - heute vielleicht letzte Chance
Buntes Leuchten

Polarlichter über Südwesten - heute vielleicht letzte Chance

In dieser Woche haben Polarlichter den Nachthimmel über dem Südwesten rötlich, pink und grün gefärbt. Noch haben Fans die Chance, das Himmelsspektakel zu sehen - aber die Wahrscheinlichkeit sinkt.

13.11.2025

Polarlichter über dem Südwesten - Zweite Chance heute Nacht
Buntes Leuchten

Polarlichter über dem Südwesten - Zweite Chance heute Nacht

Sie schimmern rötlich, pink und grün am Nachthimmel: Polarlichter gibt es im Südwesten nur selten zu sehen. Nun haben Fans wieder Chancen auf das Himmelsspektakel.

12.11.2025

Polarlichter leuchten über Brandenburg und Sachsen-Anhalt
Naturschauspiel

Polarlichter leuchten über Brandenburg und Sachsen-Anhalt

Wer in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt in der vergangenen Nacht in den Himmel geschaut hat, konnte mancherorts einen besonderen Anblick erleben.

17.04.2025

Astronomie

Polarlichter leuchten über Teilen Deutschlands

Polarlichter verbindet man eigentlich mit dem hohen Norden. Doch nun waren sie auch in Teilen Deutschlands zu bestaunen. Ein seltenes - wenn auch nicht ganz überraschendes - Schauspiel.

25.09.2023