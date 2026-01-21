Polarlichter leuchten erneut kurz über Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa/lsw) - In der zweiten Nacht in Folge sind über Baden-Württemberg Polarlichter zu sehen gewesen. Sie leuchteten am Dienstagabend überall dort im Südwesten, wo klarer Himmel war, wie die stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg, Carolin Liefke sagte. Etwa ab 19.40 Uhr seien die rosa und grünen Farbspektakel sehr gut zu sehen gewesen - allerdings nur für rund 15 Minuten, dann sei diese besondere Erscheinung allmählich abgeebbt.

Danach konnten die Polarlichter mit bloßem Auge den Angaben zufolge nicht mehr wahrgenommen werden. Mithilfe langer Belichtungszeit konnten sie aber noch per Foto sichtbar gemacht werden, wie auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärte. Laut Liefke ist es nun aber erstmal vorbei mit diesen besonderen Lichtern. «Ich gehe davon aus, dass jetzt nichts mehr kommt», sagte sie. Polarlichter seien aber unberechenbar. «Man soll nie nie sagen.»