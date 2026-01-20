Bild
Weltraumwetter

Leuchtender Himmel - Polarlichter über Deutschland zu sehen

Ein Sonnensturm sorgt für Polarlichter über Deutschland. Er ist so stark, dass das Lichtspektakel vom Norden bis zu den Alpen zu sehen ist.

Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt. Foto: Thomas Schulz/dpa
Polarlichter leuchten über Sachsen-Anhalt.

Offenbach (dpa) - Über vielen Teilen Deutschlands haben Polarlichter den Himmel erleuchtet. Verantwortlich dafür sei ein sogenannter geomagnetischer Sonnensturm, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Wegen der Stärke des Sonnensturms seien die Lichter in der Nacht bis zu den Alpen zu sehen gewesen. 

«Wir hatten eine stärkere Eruption der Sonne und die ist jetzt bei uns angekommen», sagte Markus Bayer, Meteorologe beim DWD. Durch die Eruption flogen Teilchen von der Sonne in Richtung Erde. 

Sie werden bei Sonnenstürmen vom Erdmagnetfeld in Richtung Pole gelenkt und dringen in die Erdatmosphäre ein, heißt es auf der Webseite des DWD dazu. «In den oberen Schichten der Atmosphäre treffen die geladenen Teilchen auf Luftmoleküle und regen diese zum Leuchten an.» 

Polarlichter waren sogar in Süddeutschland zu sehen, wie hier in Baden-Württemberg. Foto: Valentin Gensch/dpa
Polarlichter waren sogar in Süddeutschland zu sehen, wie hier in Baden-Württemberg.

Der geomagnetische Sturm erreichte Montagabend die zweithöchste Stufe G4, wie die US-Atmosphärenbehörde Noaa berichtete. Möglich seien bei dieser Stärke unter anderem Auswirkungen auf Satelliten. So könne auch das GPS-System ausfallen.

Die Eruptionswolke der Sonne habe die Strecke zwischen Sonne und Erde in nur etwa 25 Stunden bewältigt, berichtete die Astronomie-Plattform «Spaceweather». Das sei extrem schnell. Normalerweise benötige eine solche Wolke für diese Strecke drei bis vier Tage.

