Naturphänomen: Polarlichter färben Himmel über Deutschland

Berlin (dpa) - Leuchtendes Magenta, irisierendes Grün und schillerndes Türkis: In der Nacht färbten in mehreren Regionen Deutschlands Polarlichter den Himmel in bunten Farben. Ursache für das Naturphänomen sind Sonnenstürme, die auf das Magnetfeld der Erde treffen. Wer das Schauspiel verpasst hat, wird voraussichtlich in der Nacht zu Sonntag noch einmal Gelegenheit haben, einen Blick zu erhaschen.