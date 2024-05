Polarlichter tauchen Hessens Nachthimmel in Farbe

Schmitten/Hanau (dpa/lhe) - Polarlichter haben in der Nacht zum Samstag auch über Hessen den Himmel in ein buntes Farbenmeer getaucht. Das seltene Naturphänomen war an dunklen Orten fernab von störender Straßenbeleuchtung beispielsweise im Taunus und in Hanau zu beobachten. Dort begann sich der Himmel kurz nach Mitternacht in verschiedene Grün- und Rottöne zu färben. Menschen waren auf Feldwegen unterwegs, um das Spektakel zu fotografieren. Wie große Schleier oder Schlieren waberten die Lichter über den nördlichen Horizont. Der größtenteils wolkenfreie Himmel und die mondlose Dunkelheit schufen fast ideale Voraussetzungen für die Beobachtung der nächtlichen Lichtershow.