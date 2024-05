Polarlichter über Birkenau - so schön leuchtete der Himmel

Leuchtendes Magenta, irisierendes Grün und schillerndes Türkis: In der Nacht färbten in mehreren Regionen Deutschlands Polarlichter den Himmel in bunten Farben. Auch in Birkenau konnte man das Naturschauspiel beobachten. WNOZ-Leserin Andrea Deis griff sofort zur Kamera und fotografierte den bunten Himmel über ihrem Heimatort. "Vielleicht finden Sie das Foto genauso toll wie ich", schrieb sie an die Redaktion. Und ja, wir sind begeistert.

Ursache sind Sonnenstürme

Ursache für das Naturphänomen sind Sonnenstürme, die auf das Magnetfeld der Erde treffen. Wer das Schauspiel verpasst hat, wird voraussichtlich in der Nacht zu Sonntag noch einmal Gelegenheit haben, einen Blick zu erhaschen.

Simon Strobach aus Birkenau war ebenfalls schon in der Nacht zu Sonntag auf Fotopirsch. Auch er fing die besondere Stimmung mit seiner Kamera ein und schrieb: "Heute Abend konnte man wunderschöne Polarlichter über Birkenau beobachten. So ein Naturschauspiel erlebt man nicht so oft."

Foto: Simon Strobach WNOZ-Leser Simon Strobach hat uns diese Aufnahme geschickt. Sie entstand in Birkenau.

US-Wetterbehörde warnt vor Sonnensturm

Am Freitag hatten Experten der US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) vor einem Sonnensturm der Stufe fünf gewarnt. Diese Kategorie auf der fünfstufigen Skala sei zuletzt im Oktober 2003 erreicht worden. Die Ursprungsregion der Sonnenstürme - ein großer Sonnenfleckcluster - sei etwa 16-mal so groß wie der Durchmesser der Erde, so die NOAA-Experten.

Menschen teilen zahlreiche Bilder in sozialen Netzwerken

In sozialen Netzwerken teilten zahlreiche Menschen nun Bilder von den Polarlichtern über Deutschland.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlichte auf der Plattform X Fotos von pink gefärbten Alpengipfeln und der Frankfurter Skyline. Wie die NOAA erwartet, wird der Sonnensturm voraussichtlich das Wochenende über anhalten. (mit dpa)