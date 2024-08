Höhere Parkgebühren für SUVs? Unsere Berichterstattung über den Vorstoß der Deutschen Umwelthilfe (DUH) , der auch das Weinheimer Rathaus erreichte, sorgte unter den Lesern im Netz für mächtig Diskussionsstoff. Die DUH hat mittlerweile über 300 Anträge an Verwaltungen geschickt, in denen sie neben höheren Gebühren zudem fordert, dass auch allgemeine innerstädtische Parkbeschränkungen für übergroße Fahrzeuge ab fünf Metern eingeführt werden.

Ergebnis der Online-Umfrage

Kommentare auf Instagram

Alles andere als egal ist das Thema den Kommentatoren auf Instagram. Eine Nutzerin wünscht sich, hierzulande wäre die Mentalität etwas ähnlicher als die in den Vereinigten Staaten. „Was ist in den USA anders als bei uns? Erstens sind dort SUVs und Pickups ganz normale Autos. Und zwar schon immer. Zweitens sind dort die Parkplätze größer. Wäre auch bei uns eine Überlegung wert. Das Parkhaus Q6/Q7 (in Mannheim; Anm. d. Red.) geht mit gutem Beispiel voran.“

In Großstädten finden Autofahrer mitunter nur schwer einen freien Parkplatz, in vielen anderen Kommunen ist eher eine gute Bus- und Bahnverbindung das Problem. Der Vorstoß der DUH eckt an.

Auch auf deutschen Straßen gebe es immer mehr «Monster-Fahrzeuge», beklagt die Deutsche Umwelthilfe. Jetzt will sie Städte in ganz Deutschland dazu bringen, mit schärferen Regeln umzusteuern.

Mehr Parkplätze

Luca hingegen würde sich generell mehr Parkraum im Umfeld seines Zuhauses wünschen: „Ich persönlich würde es wertschätzen, wenn es mehr Parkmöglichkeiten geben würde. Was bringen die Parkgebühren, wenn ich als Anwohner mit meinem Anwohner-Parkausweis keinen Parkplatz finde?“, fragt er sich. Einige Nutzer merken an, dass Park-Restriktionen in puncto Innenstadt beziehungsweise Einzelhandel ohnehin ein rotes Tuch ist. Tobias stellt in Zweifel, ob höhere Gebühren für manche Autos nicht das Prinzip des Gleichheitsverbots verletzen würden.