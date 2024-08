Sollten SUV-Fahrer in Weinheim höhere Parkgebühren zahlen?

Sollten SUV-Fahrer wie in Paris auch in Weinheim beim Parken tiefer in die Tasche greifen müssen? Das und mehr fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und bietet Bürgern Hilfe an, einen entsprechenden Antrag bei ihrer Verwaltung vor Ort zu stellen. In ihm werden nicht nur höhere Parkgebühren für zu große Autos, sondern auch allgemeine innerstädtische Parkbeschränkungen für übergroße Fahrzeuge ab fünf Metern verlangt. Mittlerweile gibt es über 300 solcher Anträge – und auch im Weinheimer Rathaus flog dieser Tage Post ein. Die habe man zur Kenntnis genommen, erklärt Rathaussprecher Roland Kern. Das Ordnungsamt wolle prüfen, ob einzelne Maßnahmen daraus umsetzbar und sinnvoll sind. Unsere Redaktion hörte sich bei Weinheimer Interessensvertretern um, wie sie zu höheren Parkgebühren für die sogenannten Stadtgeländewagen stehen.

Großer Diskussionsbedarf

Henrik Kühnert, selbst SUV-Fahrer, würde eine höhere Parkgebühr „zähneknirschend“ akzeptieren. Aber nur, so der Vorsitzende des Weinheimer Automobilclubs (WAC), weil es sich um einen Verbrenner handele. „Allgemein gesehen ist das schwieriger. Es gibt ja auch reine Elektro-SUVs. Die würden dann ebenfalls bestraft werden“, sagt Kühnert. Außerdem müsse man sehen, dass nicht nur die Stadtgeländewagen immer größer werden. „Limousinen erreichen ja auch immer größere Dimensionen – noch höher, noch breiter.“ Wenn überhaupt, müsste das Rathaus also zwischen Elektrowagen und Verbrennern unterscheiden. Zudem dürften sich höhere Gebühren nicht ausschließlich auf SUVs beschränken. „Ich sehe da noch großen Diskussionsbedarf“, so der Vorsitzende des WAC.

Foto: privat WAC-Vorsitzender Henrik Kuehnert, selbst SUV-Fahrer, sieht noch großen Diskussionsbedarf.

Klarer ist die Sache für Brigitte Demes, Mitglied im ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club). Die ganz persönliche Meinung der gleichzeitigen Co-Vorsitzenden der Weinheimer Grünen ist: „Wenn die bürokratische Umsetzung nicht zu aufwendig ist, halte ich die Forderung für sinnvoll.“ Als Radlerin erlebe sie auf ihrem Weg durch Weinheim immer wieder, wie SUVs zu viel Platz auf dem Bürgersteig in Anspruch nehmen oder über die Begrenzungen der Parkflächen hinausragen. Nicht immer, weil schlecht geparkt wurde. Je nach Fahrzeuggröße sei die eingezeichnete Stellfläche schier zu klein oder nah an der Grenze. Tiefgaragen würden von Fahrern großer Autos hingegen oft gemieden.

Foto: privat Brigitte Demes ist Mitglied im ADFC und Co-Vorsitzende der Grünen.

Im Umfeld des Büros der Grünen am Rodensteiner Brunnen in der Hauptstraße werde derart eng geparkt, da sei kaum ein Durchkommen. Dabei betont Demes: „Der öffentliche Raum gehört allen.“ Da sei es nur richtig, eine entsprechende Gebühr für diejenigen zu erheben, die mehr Platz in Anspruch nehmen als andere. „Wenn Appelle nichts nutzen, muss man eben über den Preis gehen“, so das ADFC-Mitglied. Darüber hinaus ist sie ganz allgemein dafür, dass die Straßenverkehrsordnung beim Gehwegparken konsequent durchgesetzt wird. Das sei in Weinheim, abgesehen von den Baumstraßen in der Weststadt, bislang nicht der Fall.

Freie Gehwege

Ebenfalls für freie Gehwege ist Sonja Kühn, Vorsitzende des Stadtseniorenrates (SSR). Mit einer gleichnamigen Aktion wirbt und kämpft der SSR seit vergangenem Jahr für mehr Rücksichtnahme auf dem Bürgersteig, etwa gegenüber Gehbehinderten oder Eltern mit Kinderwagen. „Ich würde sagen: Autos generell aus der Innenstadt raus – egal, ob groß oder klein“, so Kühn. Höhere Gebühren für SUVs befürwortet sie demnach nicht. Aber wenn die Innenstadt autofrei würde – was wäre etwa mit gehbehinderten Senioren, die darauf angewiesen sind, vor die Türe eines Geschäftes oder Hausarztes zu fahren? „Gehbehinderte könnten Sondergenehmigungen bekommen. Aber das Gros der Leute, die direkt vor die Haustüre fahren, ist nicht mobilitätseingeschränkt“, meint die Vorsitzende des SSR.

Foto: privat Sonja Kühn, Vorsitzende des Stadtseniorenrates (SSR)

Eine weitere Ausnahme könnte sie sich für reine E-Autos vorstellen. Anstelle des Verbrenners wünschte sie sich mehr Park-&-Ride-Angebote, wie das Senioren-Shuttle, das wegen des defekten Aufzugs am Windeckplatz eingerichtet wurde. „Etwas, das Menschen, die wirklich bis vor die Haustüre müssen, umweltfreundlicher dorthin bringt“, sagt Sonja Kühn.

Ob Roller oder SUV

Ganz sicher gegen eine autofreie Innenstadt ist „Lebendiges Weinheim“. Die Interessensvertretung der Einzelhändler wirbt auf ihrer Internetseite offensiv mit den „mehr als 1300 Parkplätzen“ und dem „modernen Parkleitsystem“. Vorsitzender Christian Mayer ist dementsprechend auch dagegen, höhere Parkgebühren für SUVs zu erheben. „Der Großteil der Parkflächen ist gekennzeichnet. Da macht es keinen Unterschied, ob ein Roller oder SUV auf ihnen steht – sofern ordnungsgemäß geparkt wird“, so Mayer, der auch für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt.

Foto: privat Christian Mayer ist Vorsitzender des Vereins "Lebendiges Weinheim" und sitzt für die Freien Wähler im Gemeinderat.