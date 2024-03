Polizei: Autofahrer flieht unter Drogen vor Beamten

Kassel (dpa/lhe) - Ein 23 Jahre alter Autofahrer aus Kassel soll am frühen Dienstagmorgen auf der A7 mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde vor der Polizei geflohen sein. Offenbar habe der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen gestanden, teilte die Polizei in Kassel mit. Demnach hatten Polizeibeamte das Auto, das ihnen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war, in Höhe des Autobahnkreuzes Kassel-Mitte in Fahrtrichtung Norden anhalten wollen. Als der Autofahrer das Blaulicht gesehen habe, habe er jedoch Gas gegeben und sei mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde davongerast.