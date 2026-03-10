Drogenkriminalität

Polizei beschlagnahmt Luxusgüter - Drogenverdacht

Sichergestellte Immobilien und Nobelkarossen: Ermittler gehen gegen mutmaßliche Drogenkriminelle in Wiesbaden vor. Wie umfangreich ist das beschlagnahmte Vermögen?

Das Hessische Landeskriminalamt ermittelt gegen zehn Beschuldigte aus dem Raum Wiesbaden. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Das Hessische Landeskriminalamt ermittelt gegen zehn Beschuldigte aus dem Raum Wiesbaden. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ermittler haben in Wiesbaden Vermögenswerte im Wert von mehr als 2,7 Millionen Euro gesichert, darunter mehrere Immobilien und zwei hochpreisige Fahrzeuge. Das teilten die Staatsanwaltschaft Wiesbaden und das Hessische Landeskriminalamt (LKA) mit. Das Vermögen soll einem 44 Jahre alten Mann aus Wiesbaden gehören. Er steht den Angaben zufolge im Verdacht, das Vermögen mit Rauschgifthandel und Geldwäsche erlangt zu haben. Der Mann sitzt bereits seit November in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ermittlungen gegen zehn Beschuldigte

Bereits Ende vergangenen Jahres waren rund 31.000 Euro Vermögen des Beschuldigten gesichert worden, hieß es. Nach weiteren Finanzermittlungen sei die Sicherung der Vermögenswerte deutlich ausgeweitet worden.

Insgesamt werde gegen zehn Beschuldigte aus dem Raum Wiesbaden ermittelt. Fünf von ihnen sitzen den Angaben zufolge wegen des Verdachts des bandenmäßigen Drogenhandels in Untersuchungshaft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mutmaßliche Drogenbande zerschlagen – Drei Männer in U-Haft
Kriminalität

Mutmaßliche Drogenbande zerschlagen – Drei Männer in U-Haft

Bei einer Razzia in Hessen und Nordrhein-Westfalen stellen rund 260 Beamte mehrere Schusswaffen sowie gut 60 Kilo Drogen sicher. Wie viele Beschuldigte gibt es?

20.08.2025

Niederlande: «Drogenkriminelle immer gewissenloser»
Kriminalität

Niederlande: «Drogenkriminelle immer gewissenloser»

Die Niederlande sind eine Drehscheibe des Drogenhandels in Europa. Zunehmend werden Drogen auch in Labors in ganz normalen Wohnvierteln produziert.

08.05.2025

Razzia gegen Drogenkriminalität - Polizist angeschossen
Organisierte Kriminalität

Razzia gegen Drogenkriminalität - Polizist angeschossen

Der Polizei ist ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Ermittler rückten am frühen Morgen in mehreren europäischen Ländern aus. Ein Polizist wurde angeschossen.

27.03.2025

Ermittler nehmen europaweites Drogennetzwerk hoch
Kriminalität

Ermittler nehmen europaweites Drogennetzwerk hoch

Sieben mutmaßliche Mitglieder der organisierten Drogenkriminalität warten jetzt auf ihren Termin beim Haftrichter. Bei den Durchsuchungen finden die Ermittler nicht nur Kokain.

05.12.2024

Razzia

Großeinsatz gegen Drogenkriminalität in NRW - Festnahmen

Noch in der Dunkelheit startete die Aktion - ein Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität. Hunderte Einsatzkräfte durchsuchten Gebäude in elf NRW-Städten. Es gab mehrere Festnahmen.

20.09.2023