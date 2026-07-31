Polizei durchsucht neun Objekte bei Glücksspiel-Razzia

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einer Razzia gegen mutmaßliches illegales Glücksspiel hat die Polizei im Raum Ludwigsburg mehrere Objekte durchsucht und zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, richtet sich das Verfahren gegen sieben Frauen und Männer im Alter zwischen 24 und 54 Jahren. Über 100 Einsatzkräfte waren am Dienstag an den Maßnahmen beteiligt.

Insgesamt durchsuchten die Beamten neun Objekte, darunter Privatwohnungen, Gaststätten sowie eine Firma. Beschlagnahmt wurden dabei unter anderem sieben illegale Spielautomaten, Mobiltelefone und ein fünfstelliger Bargeldbetrag. Eine Polizeisprecherin konnte zunächst keine weiteren Details nennen und verwies auf die noch laufenden Ermittlungen.

Den Maßnahmen gingen monatelange Nachforschungen voraus, die bereits im Oktober 2023 begannen. Festnahmen gab es keine. Den Tatverdächtigen drohen nun Strafanzeigen - unter anderem wegen der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels.