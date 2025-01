Polizei durchsucht Wohnung von mutmaßlichem Schleuser

Dreieich (dpa/lhe) - Die Bundespolizei hat in Dreieich (Landkreis Offenbach) die Wohnung eines mutmaßlichen Schleusers durchsucht. Der Mann stehe im Verdacht, mehrere laotische Staatsangehörige in die Bundesrepublik eingeschleust zu haben, teilte die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt mit. Dies sei mittels erschlichener Schengen-Visa zu touristischen Zwecken erfolgt, obwohl das Ziel ein dauerhafter Aufenthalt der geschleusten Menschen gewesen sei. Bei der Durchsuchung seien unter anderem Datenträger gefunden worden. Gegen den Mann wird in dem Zusammenhang auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.