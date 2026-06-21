Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung gegen Zehnjährige

Waldems (dpa/lhe) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung ermittelt die Polizei unter anderem gegen zwei Zehnjährige. Die beiden Jungen sowie ein 16-Jähriger seien am Samstagnachmittag in Waldems im Rheingau-Taunus-Kreis aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Demnach soll einer der zehnjährigen seinen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen, gekratzt und beleidigt haben. Gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet worden.