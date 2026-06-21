Kriminalität

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung gegen Zehnjährige

Nach einer Auseinandersetzung in Waldems ermittelt die Polizei gegen zwei Zehnjährige und einen 16-Jährigen. Es geht um den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (Symbolbild)

Waldems (dpa/lhe) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung ermittelt die Polizei unter anderem gegen zwei Zehnjährige. Die beiden Jungen sowie ein 16-Jähriger seien am Samstagnachmittag in Waldems im Rheingau-Taunus-Kreis aneinandergeraten, teilte die Polizei mit. Demnach soll einer der zehnjährigen seinen Kontrahenten ins Gesicht geschlagen, gekratzt und beleidigt haben. Gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet worden. 

Der andere Zehnjährige habe seinen Kontrahenten ebenfalls gekratzt, beleidigt und gewürgt. «Zudem soll dieser den Geschädigten festgehalten und ihm den Mund zugehalten haben, während ein 16-Jähriger auf dessen Rücken gesprungen sei», hieß es. Gegen die beiden sei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden.

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