Gibt es Zeugen?

Polizei ermittelt nach mehreren Flächenbränden

Nach mehreren Bränden im Enzkreis prüft die Polizei, ob Straftaten vorliegen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden erbeten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Symbolbild)

Kämpfelbach/Eisingen (dpa/lsw) -  Nach mehreren Wiesen- und Flächenbränden im Enzkreis hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Straftaten könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es in einer Mitteilung. Betroffen seien die Gemeinden Kämpfelbach, Eisingen und Umgebung. Dort habe es in den vergangenen Tagen immer wieder Brände gegeben. 

Wie groß und wie viele es genau waren, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Brände konnten den Angaben nach durch die Feuerwehr aber schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Polizei bat etwaige Zeugen, sich mit Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den Brandorten zu melden. Sie wies zugleich darauf hin, dass aufgrund der trockenen Witterung schon kleine Unachtsamkeiten ausreichen könnten, um Brände auf Vegetationsflächen zu verursachen. Das Wegwerfen von Zigaretten oder anderen Zündquellen solle daher ebenso wie offenes Feuer unbedingt vermieden werden.

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