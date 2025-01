Hemsbach: Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A5 – Autofahrer flüchtet

Hemsbach. Nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw auf der A5 bei Hemsbach ist der unbekannte Fahrer eines Mercedes geflüchtet. An dem Unfall waren vier Fahrzeuge beteiligt, der Lkw-Fahrer wurde verletzt, teilte die Polizei mit. Der Lkw-Fahrer war am Donnerstagmittag in Fahrtrichtung Heidelberg auf einen Pkw aufgefahren. Der Mercedes-Fahrer hatte nach Polizeiangaben vorher aus unbekannten Gründen sein Fahrzeug abgebremst und es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt aus unbekannten Gründen fort und flüchtete von der Unfallstelle. Ein weiterer Autofahrer erkannte den Unfall zu spät und krachte in das Heck des Lkw - der Pkw wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt, sodass der Fahrer keine Sicht mehr hatte und mit einem weiteren Auto kollidierte. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.