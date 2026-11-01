Polizei ermittelt nach Messerangriff am Bahnhof
Ein Unbekannter beleidigt und bedroht einen 41-Jährigen am Hauptbahnhof.
Reutlingen (dpa/lsw) - Nach einem Messerangriff am Reutlinger Hauptbahnhof ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Ein unbekannter Mann stach laut den Ermittlern mit dem Messer in Richtung Hals eines 41-Jährigen. Zuvor soll der Unbekannte das Opfer bedroht und beleidigt haben. Der Mann wehrte den Angriff ab, sei aber am Unterarm getroffen worden. Der Verletzte habe selbst den Notruf gewählt.
Der 41-Jährige erlitt laut Polizei eine Schnittwunde, er wurde in einem Krankenhaus versorgt. Nach der Behandlung habe der Mann die Klinik wieder verlassen. Der Unbekannte flüchtete zusammen mit einer Frau nach dem Angriff, wie es weiter hieß.