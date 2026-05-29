Badeunfall

Polizei ermittelt nach schwerem Rutschen-Unfall im «Miramar»

Nach einem Unfall in der Rutsche «Twister» im Erlebnisbad «Miramar» muss ein Mann reanimiert werden. Die Polizei ermittelt, der Betreiber schließt technische Defekte und Mitarbeiterfehler aus.

Auf einer Rutsche im Spaßbad Miramar ist ein Mann schwer verunglückt. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Auf einer Rutsche im Spaßbad Miramar ist ein Mann schwer verunglückt. (Symbolbild)

Weinheim (dpa) - Im Spaßbad «Miramar» in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu einem schweren Unfall in einer Rutsche gekommen. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim berichtete, war ein Mann am Pfingstsamstag am späten Abend schwer verunglückt und musste in der Folge reanimiert werden. Zu seinem Gesundheitszustand konnte die Sprecherin nichts sagen. Die Polizei ermittele in dem Fall. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

«Miramar» schließt technischen Defekt aus 

Laut einem Sprecher des Erlebnisbades war an dem Unglücksabend «eine Person in einem kritischen Zustand zeitig bemerkt» worden. Mehrere Badegäste seien vorher in der «Twister» genannten Rutschbahn zusammengestoßen. Sofort seien erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet und Rettungsdienst und Notarzt hinzugerufen worden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Polizei zu benachrichtigen, habe sich aus der Lage zunächst nicht ergeben. Das «Miramar» habe den Beamten aber am Donnerstag Videos der Sicherheitskameras und andere Unterlagen übergeben. «Sicher ist für uns: Kein technischer Defekt, kein Fehlverhalten der Mitarbeiter», betonte der Sprecher. Es gebe klare Sicherheitsregeln im gesamten Rutschenbereich. Die Anlage werde regelmäßig geprüft. Mit Verweis auf die Ermittlungen wollte er sich nicht weiter äußern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwerer Rutschenunfall im Weinheimer Freizeitbad Miramar
Verstoß gegen Haus- und Badeordnung?

Schwerer Rutschenunfall im Weinheimer Freizeitbad Miramar

Im Bereich der Rutschen des Weinheimer Miramar hat sich am Samstagabend ein Unfall ereignet, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

28.05.2026

Feuerwehreinsatz im Miramar Weinheim: Wärmende Rettungsdecken für die Besucher
Freizeit- und Erlebnisbad

Feuerwehreinsatz im Miramar Weinheim: Wärmende Rettungsdecken für die Besucher

Angestellte reagieren vorbildlich und bringen Badegäste nach einem Defekt an einer Pumpe geordnet ins Freie. Warum sich der eine oder andere doch einen Schnupfen holte.

15.02.2026

Mann leblos im Wasser - Badeunfall am Edersee
Unfall bei Firmenfeier

Mann leblos im Wasser - Badeunfall am Edersee

Gerade hatte der Mann noch eine Rutsche benutzt, dann trieb er auf dem Wasser. Glücklicherweise sind mehrere Helfer zur Stelle.

27.06.2025

Eröffnung Erlebnisbad «Miramar» verzögert sich - Mai geplant
Brandursache klar

Eröffnung Erlebnisbad «Miramar» verzögert sich - Mai geplant

Nach dem Millionenbrand im Dezember sind die Schäden noch größer als zunächst gedacht. Der angestrebte Eröffnungstermin bis Ende April ist nicht zu halten.

11.03.2025

Notfall

Kind nach Badeunfall reanimiert

11.07.2023