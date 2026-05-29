Polizei ermittelt nach schwerem Rutschen-Unfall im «Miramar»

Weinheim (dpa) - Im Spaßbad «Miramar» in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu einem schweren Unfall in einer Rutsche gekommen. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim berichtete, war ein Mann am Pfingstsamstag am späten Abend schwer verunglückt und musste in der Folge reanimiert werden. Zu seinem Gesundheitszustand konnte die Sprecherin nichts sagen. Die Polizei ermittele in dem Fall. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

«Miramar» schließt technischen Defekt aus

Laut einem Sprecher des Erlebnisbades war an dem Unglücksabend «eine Person in einem kritischen Zustand zeitig bemerkt» worden. Mehrere Badegäste seien vorher in der «Twister» genannten Rutschbahn zusammengestoßen. Sofort seien erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet und Rettungsdienst und Notarzt hinzugerufen worden.

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