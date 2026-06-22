Polizei ermittelt nach Steinwürfen gegen fahrendes Auto
Unbekannte Jugendliche sollen in Dietzenbach Steine auf ein Auto geworfen haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.
Dietzenbach (dpa/lhe) - Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat in Dietzenbach Steine auf ein fahrendes Auto geworfen - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen für den Vorfall. Dabei gehe es um den Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, teilte die Polizei mit.
Den Angaben zufolge hatte der Fahrer des Autos am Sonntagabend vor der Kreuzung zur Gottlieb-Daimler-Straße auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg drei Jugendliche mit E-Scootern bemerkt. Aus der Gruppe heraus soll einer der Jugendlichen plötzlich Steine auf den vorbeifahrenden Wagen geworfen haben.
Der Fahrer sei durch die lauten Einschläge erschrocken und habe seinen Wagen abgebremst. Er sei zwar unverletzt geblieben, doch sei an der Beifahrerseite des Wagens ein Sachschaden von rund 800 Euro entstanden. Die drei Jugendlichen seien geflüchtet, der Autofahrer habe sie nicht näher beschreiben können. Zeugen des Vorfalls wurden um Hinweise an die Polizei in Dietzenbach gebeten.