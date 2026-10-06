Ortenaukreis

Polizei ermittelt nach Sturz von Pferd

Ein Pferd kommt auf einem Ausritt bei Renchen zu Fall. Es stürzt wegen eines geöffneten Gullydeckels. War das Absicht?

Die Polizei ermittelt, ob in Renchen ein Pferd absichtlich verletzt worden ist. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei ermittelt, ob in Renchen ein Pferd absichtlich verletzt worden ist. (Symbolbild)

Renchen (dpa/lsw) - Nach dem Sturz eines Pferdes während eines Ausritts bei Renchen (Ortenaukreis) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ihren Angaben nach trat das Tier am Montagabend in der Dunkelheit an einer Wiese an einer Straße in einen offenen Schacht, kam zu Fall und verletzte sich. Der Schachtdeckel lag daneben, wie ein Polizeisprecher sagte. 

Weil der Ort unter Reitern beliebt ist, geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass der Deckel vorsätzlich entfernt worden ist. Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Unklar war zunächst auch, wie schwer das Pferd verletzt wurde. Seine Reiterin blieb unverletzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Dramatisches Bild» – Pferd stürzt im Anhänger
Tier-Unfall

«Dramatisches Bild» – Pferd stürzt im Anhänger

Eine junge Frau ist mit einem Pferdeanhänger unterwegs nach Thüringen. In Osthessen stürzt das Pferd. Um das Tier zu befreien, waren viele Menschen nötig.

09.08.2026

Reiter bei Sturz von Pferd schwer verletzt
Tiere

Reiter bei Sturz von Pferd schwer verletzt

Ersthelfer entdecken einen 54-Jährigen neben einer Straße am Boden liegend. Ein Helikopter wird gerufen.

05.10.2025

Drama in Luhmühlen: Pferd nach Sturz eingeschläfert
Vielseitigkeits-DM

Drama in Luhmühlen: Pferd nach Sturz eingeschläfert

Der Kampf um die deutsche Meisterschaft gerät in den Hintergrund. Beim Vielseitigkeitsreiten in Luhmühlen ist ein Pferd nach einem Sturz eingeschläfert worden.

14.06.2025

Rhein-Neckar-Kreis

Autofahrer soll mit Absicht zwei Fahrradfahrer gerammt haben

13.07.2023

Fürsorgepflicht

Kind stürzt von Balkon: Polizei ermittelt gegen Elternteil

10.05.2023