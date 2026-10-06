Polizei ermittelt nach Sturz von Pferd
Ein Pferd kommt auf einem Ausritt bei Renchen zu Fall. Es stürzt wegen eines geöffneten Gullydeckels. War das Absicht?
Renchen (dpa/lsw) - Nach dem Sturz eines Pferdes während eines Ausritts bei Renchen (Ortenaukreis) hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ihren Angaben nach trat das Tier am Montagabend in der Dunkelheit an einer Wiese an einer Straße in einen offenen Schacht, kam zu Fall und verletzte sich. Der Schachtdeckel lag daneben, wie ein Polizeisprecher sagte.
Weil der Ort unter Reitern beliebt ist, geht die Polizei nach eigenen Angaben davon aus, dass der Deckel vorsätzlich entfernt worden ist. Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Unklar war zunächst auch, wie schwer das Pferd verletzt wurde. Seine Reiterin blieb unverletzt.