Tierische Ausreißer

Polizei erschießt entlaufenes Rind nach Angriff auf Helfer

Drei Rinder büxen aus und sorgen für eine Straßensperrung. Als ein Tier einen Helfer verletzt, greifen Einsatzkräfte zu härteren Mitteln.

Drei Rinder sind am Morgen ausgebüxt. (Symbolbild) Foto: Thomas Banneyer/dpa
Drei Rinder sind am Morgen ausgebüxt. (Symbolbild)

Herrenberg (dpa/lsw) - Drei Rinder sind bei Herrenberg (Landkreis Böblingen) ausgebüxt. Eines der Tiere wurde erschossen, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach waren die Tiere am Morgen von einer Weide ausgebrochen und liefen wiederholt auf eine Kreisstraße. Während zwei Rinder durch Einsatzkräfte und den Besitzer vorübergehend eingezäunt werden konnten, gelang es bei einem dritten Tier nicht, die Lage unter Kontrolle zu bringen. 

«Im weiteren Verlauf griff das Rind unmittelbar einen Helfer an und rannte diesen um», heißt es in der Mitteilung der Beamten. Da das Tier eine Gefahr für Unbeteiligte dargestellt habe, sei es vor Ort erschossen worden. Die betroffene Straße musste zeitweise gesperrt werden.

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